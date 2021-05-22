نقيب الصيادلة لـ الوكيل : زيادة الإقبال على مخفضات الحرارة والأسبرين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن هنالك إقبالا واضحا على الأدوية الخاصة بمخفّضات الحرارة ، تزامنا مع حملة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا في المملكة .

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ولفت الكيلاني ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال تم أخذ اللقاح ، فإن الجسم يقوم بتكوين أجسام مضادة، ما يعني مقاومة الجسم ، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة .

" بطبيعة الحال ، فإن أدوية مخفّضات الحرارة ، تتواجد في غالبية المنازل ، إلا أن نسبة شرائها تضاعفت عما كانت عليه في السابق ، نتيجة لكون ارتفاع درجات حرارة الجسم ، من الآثار الجانبية التي قد يشعر بها متلقو اللقاح ، ما يزيد الإقبال عليها" ، وفق الكيلاني.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء دواء الأسبرين قد زاد أيضا، كونه الأكثر أمانًا وفعّالية للوقاية من عدوى كورونا ، ويعدّ مسكّنا للآلام .