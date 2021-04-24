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السبت، 24-04-2021 04:44 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الاقاليم، اليوم السبت، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 37%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%

 




 

 


 

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