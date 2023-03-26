نقيب المخابز: 100% الطلب على القطايف والمخبوزات الرمضانية خلال 3 أيام الاولى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ارتفع الطلب على القطايف العادي والعصافيري والمخبوزات الرمضانية بنسبة 100% خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك وفق نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي.

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وأضاف الحموي اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن السقف السعري للقطايف العادي 1.15 قرشاً أما العصافيري 1.40 قرشاً .



وأشار إلى أن الإنتاج اليومي للمخابز من القطايف يباع بالكامل.



ولفت أن الخبز الرمضاني الدائري يشهد إقبالاً ملحوظاً على مائدة الإفطار والسحور منوهاً أن سعر "الرغيف الواحد" 40 قرشاً .



وتوقع الحموي أن يستمر الطلب على المخبوزات الرمضانية لغاية منتصف الشهر مشيراً أنه في أواخر رمضان يعود إلى الانخفاض .

