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الأحد، 26-03-2023 11:56 ص

نقيب المخابز: 100% الطلب على القطايف والمخبوزات الرمضانية خلال 3 أيام الاولى

خبز


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
ارتفع الطلب على القطايف العادي والعصافيري والمخبوزات الرمضانية بنسبة 100% خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك وفق نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي.

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وأضاف الحموي اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن السقف السعري للقطايف العادي 1.15 قرشاً أما العصافيري 1.40 قرشاً . 


وأشار إلى أن الإنتاج اليومي للمخابز من القطايف يباع بالكامل.

ولفت أن الخبز الرمضاني الدائري يشهد إقبالاً ملحوظاً على مائدة الإفطار والسحور منوهاً أن سعر "الرغيف الواحد" 40 قرشاً .


وتوقع الحموي أن يستمر الطلب على المخبوزات الرمضانية لغاية منتصف الشهر مشيراً أنه في أواخر رمضان يعود إلى الانخفاض .


 




 

 


 

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