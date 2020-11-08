نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في تصريح حصري للوكيل الاخباري ان المدارس الخاصة ملتزمة بما تعلنه الحكومة من قرارات تخص قطاع التربية والتعليم .

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واضاف الصوراني حول ما يتداوله بعض اهالي الطلبة حول خوفهم من قيام بعض المدارس الخاصة بفصل الطالب الذي لم يدفع مستحقات المدرسة من الرسوم المنصوص عليها في العقد بانه لا يجوز حسب نظام التأسيس والترخيص للمدارس الخاصة ان يتم فصل الطالب أثناء العام الدراسي.

ويذكر ان عددا كبيرا من الطلبة حسب رصد الوكيل الاخباري انتقل للدراسة في المدارس الحكومية نظرا لعدة اسباب حسب اولياء الامور منها عدم استقرار العملية التعليمية واتخاذ العديد من القرارات بوقت قصير .

فيما قال اخرون ان سبب نقل الطالب للدراسة في المدارس الحكومية هو ان التعلم عن بُعد يكون في غالب الاحيان بنفس المستوى بين مدارس القطاعين العام والخاص لذلك تم نقل الطالب لمدارس الحكومة .

وقال اخرون انه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اجبر بعض الاهالي على نقل ابنائهم الى المدارس الحكومية على حد قولهم .



