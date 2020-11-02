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الإثنين، 02-11-2020 05:43 م

مدير تربية الأغوار الجنوبية يتفقد عددا من مدارسها

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقد مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية سامي الكواليت، اليوم الاثنين، عددا من المدارس التابعة للمديرية.
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واشتملت الجولة التفقدية على متابعة دوام الهيئة التدريسية بالتناوب، والاطلاع على ملف التعلم عن بعد، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المعلمين لرفع معايير الجودة التعليمية في ظل ظروف جائحة كورونا. وأوضح الكواليت أهمية متابعة المعلمين لعملية التعلم عن بعد ومتابعة الطلبة لمنصة "درسك"، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم النفسي والفني للطلبة وأولياء الأمور في ظل ظروف الجائحة. وشدد على الالتزام بالبروتوكول الصحي بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الهيئتين الإدارية والتدريسية للمتابعة والتنظيم والتنسيق لمجريات العملية التعليمية خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.

 




 

 


 

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