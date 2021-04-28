الحكومة تفرج عن الإجراءات التخفيفية خلال ساعات

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة إعلان الإجراءات التخفيفية ، خلال الساعات القادمة ، بعد اجتماع الأطراف الحكومية على مدار الأيام الماضية ، للخروج بالصيغة المناسبة للقرارات القادمة ، وفق مستجدّات الوضع الوبائي الراهن ، إثر فيروس كورونا ، وبعد الوقوف على المطالب الشعبية .

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وسيتم الإعلان عن مصير الحظر الشامل الجمعة ، حيث رجّحت مصادر أن يبقى العمل به مستمرا ، كما سيتم التعديل على ساعات الحظر الليلي الجزئي ، حيث من المرجّح أن تبدأ الساعة الـ 9 للمنشآت، والساعة الـ 10 للمواطنين .

وبشأن صلاة التراويح، فإنه سيتم السماح بتأديتها في المساجد، من خلال تطبيق البروتوكول الصحي، وفق المصادر.