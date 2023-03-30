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الخميس، 30-03-2023 02:25 م

نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.5% العام الماضي

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 30‏/3‏/2023


وأظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 4.8% مساهمًا بمقدار 0.28 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

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وتلا ذلك قطاع الانشاءات بنسبة 3.2% مساهمًا بمقدار 0.10 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبه بلغت 2.7% وساهم بما مقداره 0.50 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 2.6% وساهم بما مقدراه 0.21 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.


 




 

 


 

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