نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 7% الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- نمت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، بنسبة 7% خلال آب/أغسطس الماضي مقارنة مع شهر تموز/يوليو الذي سبقه، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو الأربعاء.



وأضاف مستو، أن "الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في آب/أغسطس، وصلت إلى 5702 رحلة جوية، ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 26271 رحلة جوية دولية، ربطت الأردن مع 59 وجهة دولية مباشرة".



وأشار إلى أن "حركة المسافرين ارتفعت بنسبة 7% أيضا في آب/أغسطس، مقارنة مع شهر تموز/يوليو الماضي، وبلغت نسبة المغادرين للمملكة حوالي 59% من العدد الإجمالي للمسافرين، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 665 ألف مسافر".



وبين مستو أن "نسبة مستكملي جرعات اللقاح من القادمين، ارتفعت إلى 45% خلال شهر آب/أغسطس، مقارنة مع 28% خلال شهر تموز/يوليو المنصرم و20% خلال حزيران/يونيو الماضي".



وعدد الرحلات اليومية وصل في آب/أغسطس إلى 183 رحلة قادمة ومغادرة، مقارنة مع 26 رحلة يوميا في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، و276 رحلة لنفس الشهر من عام 2019، على ما أكد مستو.

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