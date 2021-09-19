دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، إن مطار الملكة علياء الدولي يدّر نحو 54% من وارداته، إلى خزينة الدولة.وأكد أن سند ملكية المطار يعود للدولة الأردنية الهاشمية، وستعود إدارته للحكومة بعد نحو 10 سنوات.وأشار دودين إلى أن جميع الإنجازات التي تمت بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني ملموسة من جميع النواحي.وأضاف أن الموازنات العامة في ثمانينات القرن الماضي، كانت تحصل على 200% من قيمتها منح وهبات ومساعدات، أما موازنة هذا العام والتي تبلغ 9.5 مليار دينار فحصلت على 600 مليون دينار مساعدات فقط.وعن موانئ العقبة، شدد دودين أن جميع موانئ الوطن والبالغ عددها 16 ميناء، هي ملكٌ للدولة، مفندا الإشاعات التي تشير إلى أن “مرسى زايد” هو ليس ملكا للدولة.وأوضح أن “مرسى زايد” هو استثمار لشركة إماراتية، بمئات الملايين. وأضاف “ماضون بتوجيهات الملك بعزيمة كبيرة للاعتماد على الذات”.ولفت إلى أن دخل المملكة من السياحة تجاوز 14% من مجمل الإيرادات عام 2019، واصفا الأردن بـ”المتحف القائم”.وبيّن دودين أن أكثر من 98% من العاملين في القطاع السياحي هم أردنيون، فضلا عن القائمون على مصانع الأدوية هم أردنيون.