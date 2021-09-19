الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

تفاصيل مؤثرة يرويها والد الأسير أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية

جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

البكري لـ برنامج الوكيل : غالبية وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

اليرموك: تفعيل الأنشطة اللامنهجية بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

الأحد، 19-09-2021 09:42 ص

دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

9202118105430573487495


الوكيل الاخباري-  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، إن مطار الملكة علياء الدولي يدّر نحو 54% من وارداته، إلى خزينة الدولة.اضافة اعلان


وأكد أن سند ملكية المطار يعود للدولة الأردنية الهاشمية، وستعود إدارته للحكومة بعد نحو 10 سنوات.

وأشار دودين إلى أن جميع الإنجازات التي تمت بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني ملموسة من جميع النواحي.

وأضاف أن الموازنات العامة في ثمانينات القرن الماضي، كانت تحصل على 200% من قيمتها منح وهبات ومساعدات، أما موازنة هذا العام والتي تبلغ 9.5 مليار دينار فحصلت على 600 مليون دينار مساعدات فقط.

وعن موانئ العقبة، شدد دودين أن جميع موانئ الوطن والبالغ عددها 16 ميناء، هي ملكٌ للدولة، مفندا الإشاعات التي تشير إلى أن “مرسى زايد” هو ليس ملكا للدولة.

وأوضح أن “مرسى زايد” هو استثمار لشركة إماراتية، بمئات الملايين. وأضاف “ماضون بتوجيهات الملك بعزيمة كبيرة للاعتماد على الذات”.

ولفت إلى أن دخل المملكة من السياحة تجاوز 14% من مجمل الإيرادات عام 2019، واصفا الأردن بـ”المتحف القائم”.

وبيّن دودين أن أكثر من 98% من العاملين في القطاع السياحي هم أردنيون، فضلا عن القائمون على مصانع الأدوية هم أردنيون.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6146d69974416

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

e7331ea6-cc27-4a79-bb9d-368cfc95e1ad

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

main_image6146d3a3b2a59

اليرموك: تفعيل الأنشطة اللامنهجية بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

image

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

حدود المدورية

مناشدة بفتح معبري المدورة والدرة أمام حركة الشحن مع السعودية

التعليم العالي

إعلان هام للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

أخبار متعلقة
9202114144918472058493

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

920211121253317809354

وزير الاعلام يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

92021420333843136237

دودين : ما زال العمل بقانون الدفاع مستمرا

920215164410365958046

دودين: استمرار العمل بالأنظمة النافذة لدى هيئة الإعلام

رئاسة

الحكومة : التعليم الوجاهي لا رجعة فيه

8202129182220718614747

الحكومة : فحص PCR لن يبقى مجاناً