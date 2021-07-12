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الإثنين، 12-07-2021 06:15 م

نمو حركة المسافرين في مطار الملكة علياء 24% في النصف الأول من العام الحالي

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الاثنين، إن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت نموا 24% في النصف الأول من العام الحالي بنحو مليون و233 ألف مسافر.اضافة اعلان


وأضاف مستو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "حركة المسافرين ارتفعت 60% في حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بشهر أيار/مايو الذي سبقه"، مشيرا إلى أن "القادمين شكلوا حوالي 61% من إجمالي المسافرين في حزيران/يونيو مع بدء عودة المغتربين الأردنيين، وخاصة من دول الخليج العربي".

وأكد مستو، أن "حركة المسافرين تسجل نموا مضطردا بفضل ثقة المسافرين بالإجراءات الرسمية والصحية محليا لمنع انتشار فيروس كورونا في الطيران التي تمنحهم أجواء آمنة".

 




 

 


 

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