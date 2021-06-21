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الإثنين، 21-06-2021 11:16 م

الجامعة الهاشمية تبحث سبل التعاون مع كلية سلاح الجو الجامعية

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون لدى لقائه اليوم الاثنين، عميد كلية سلاح الجو الجامعية التقنية لعلوم الطيران الدكتور عبدالاله أبوردن، ونائبه الدكتور محمد ناصر الخوالدة، سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الخطط الدراسية، وتبادل الأساتذة المتخصصين.اضافة اعلان


وناقش الجانبان خلال اللقاء موضوع قضاء إجازات التفرغ العلمي في الكلية، والتدريب الطلابي، والبحث العلمي، وتعزيز التعليم التقني المتقدم، اضافة إلى التعاون في الحصول على الاعتماد الدولي لأي برامج تطرحها الكلية، وطرح برامج تقنية مشتركة.

 




 

 


 

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