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الإثنين، 18-07-2022 11:32 ص

نهر الأردن تطلق فعاليات النادي الصيفي التطوعي بالعقبة

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الوكيل الاخباري- انطلقت بالعقبة، اليوم الاثنين، فعاليات النادي الصيفي التطوعي الذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن لإتاحة الفرصة لليافعين والشباب الأردنيين للمشاركة في أنشطة تطوعية تخدم مجتمعاتهم.

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وبين مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات بالعقبة أحمد غنيمات إن النادي الصيفي التطوعي جاء في إطار إيمان المؤسسة بأهمية تعزيز مفهوم التطوع ودوره في الانتماء والمواطنة الصالحة، موضحا أن المشروع سينفذ خلال العطلة الصيفية ليستفيد منه أكبر عدد من شباب محافظة العقبة.


وقال إن المشروع يسعى أيضا إلى تمكين الشباب واليافعين وتطوير مهاراتهم بالإضافة إلى رفع وعيهم وتفعيل دورهم في مجتمعاتهم المحلية، لافتا إلى أن المشاركين في النادي سيعملون على تنفيذ أنشطة تستهدف الأطفال من عمر 6-14 عاما في مجال الفنون والأنشطة الرياضية والقصص بهدف تعزيز مفاهيم الحماية لديهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الحياتية.

 




 

 


 

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