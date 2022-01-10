الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

هام لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء بشأن الدعم على الفاتورة

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

117 مليون دينار قيمة إعفاءات منحتها الحكومة للقطاع العقاري في 2021

تراجع أسعار النفط عالميا

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءين

التربية تدعو المستثمرين التقديم لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية

45632 طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

اللجنة المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة

الإثنين، 10-01-2022 08:17 ص

هام لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء بشأن الدعم على الفاتورة

main_image61beead99ad33


الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أنه يمكن لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء منزلي أن يستفيد من الدعم على الفاتورة.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" إنه في حال كان للمشترك أكثر من عداد باسمه ويستفيد منها المستأجرين أو الأبناء او غيرهم، فيمكن لكل منهم الحصول على الدعم.

وأوضحت أن شرط الحصول على الدعم لكل العدادات أن يكون المستخدم رب اسرة، وتنطبق عليه شروط استحقاق الدعم بأن يكون استهلاكهم الشهري أقل من 600 كليو واط.

وشددت الهيئة على أنه لا يتطلب أن يكون العداد باسم المستفيد، منوهة إلى أنه يمكن نقل ملكية العداد باسم المستفيد اذا رغب بذلك.

وكان قد كشف موقع "الوكيل الإخباري" أن الدعم الحكومي على الفاتورة الكهربائية سيكون من خلال بندين، الأول للمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم من ( 51 -200 ) كيلو واط، وسيتم دعمهم بمبلغ 2.5 دينار تخصم من قيمة الفاتورة الإجمالية، والثاني لمن تتراوح قيمة استهلاكهم من ( 201-600 ) كيلو واط وسيتم دعمهم بمبلغ دينارين.

ووفقا للتعرفة الجديدة سيكون هناك 3 شرائح على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي المدعوم، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط).

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة بداية نيسان المقبل حيث سيتم تقليص عدد شرائح المستهلكين من 7 شرائح إلى 3.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0215

117 مليون دينار قيمة إعفاءات منحتها الحكومة للقطاع العقاري في 2021

0L5A0281 - Copy

شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءين

M63A8869

التربية تدعو المستثمرين التقديم لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية

امتحانات

45632 طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

W

سلطة إقليم البترا: لم تسجل أي أضرار

120228214843994035973

الاوبئة : أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا يصل إلى الرئة إلّا في حالتين

أخبار متعلقة
pW7ncCkZ1TSTbDvu8xsUV7a3KW78bM3B9PhvdR3P

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

Electricity-bills-Al-Ghad

قريباً ... خصم ثابت على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي - تفاصيل

فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

0L5A1502 - Copy

ماذا ينتظر الاردنيون في 2022 ؟

12202113145617510778846

إطلاق منصة الكترونية تخص التعرفة الكهربائية الجديدة قريباً

كهرباء

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة العام القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد