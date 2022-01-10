هام لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء بشأن الدعم على الفاتورة

الوكيل الإخباري -

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كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أنه يمكن لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء منزلي أن يستفيد من الدعم على الفاتورة.وقالت الهيئة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" إنه في حال كان للمشترك أكثر من عداد باسمه ويستفيد منها المستأجرين أو الأبناء او غيرهم، فيمكن لكل منهم الحصول على الدعم.وأوضحت أن شرط الحصول على الدعم لكل العدادات أن يكون المستخدم رب اسرة، وتنطبق عليه شروط استحقاق الدعم بأن يكون استهلاكهم الشهري أقل من 600 كليو واط.وشددت الهيئة على أنه لا يتطلب أن يكون العداد باسم المستفيد، منوهة إلى أنه يمكن نقل ملكية العداد باسم المستفيد اذا رغب بذلك.وكان قد كشف موقع "الوكيل الإخباري" أن الدعم الحكومي على الفاتورة الكهربائية سيكون من خلال بندين، الأول للمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم من ( 51 -200 ) كيلو واط، وسيتم دعمهم بمبلغ 2.5 دينار تخصم من قيمة الفاتورة الإجمالية، والثاني لمن تتراوح قيمة استهلاكهم من ( 201-600 ) كيلو واط وسيتم دعمهم بمبلغ دينارين.ووفقا للتعرفة الجديدة سيكون هناك 3 شرائح على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي المدعوم، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط).ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة بداية نيسان المقبل حيث سيتم تقليص عدد شرائح المستهلكين من 7 شرائح إلى 3.