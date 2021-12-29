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الأربعاء، 29-12-2021 10:29 ص

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب على أن آخر موعد لتقديم الاعتراضات الإلكترونية على نقاط الطالب المحتسبة، أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  هو الساعة (12) مساء يوم بعد غدٍ الجمعة.

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وأوضح الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد كما لن يتم استقبال أي طلب اعتراض بعد هذا التاريخ.


وتمنى على جميع الطلبة الالتزام بهذا الموعد وسرعة تقديم طلبات الاعتراضات وتحميل الوثائق المعززة لها.

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