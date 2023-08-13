هام من الدوريات الخارجية لجميع السائقين في الأردن

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الدوريات الخارجية عدة نصائح للسائقين من أجل قيادة آمنة خلال فصل الصيف وموجات الحرّ الشديد.

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وقالت الإدارة في منشور لها عبر فيسبوك، إنه يجب فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من ضغط الهواء فيها، إضافة إلى ارتداء نظارات شمسية أن وجدت لضمان رؤية واضحة للطريق.

ودعت الإدارة إلى أنه يجب قدر الإمكان ركن المركبة في مواقع مظللة، أو تغطية الزجاج الأمامي، إضافة إلى عدم إيقاف المركبة تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، مع الحرص على فتح النوافذ بشكل بسيط.



وشددت على عدم ترك الأطفال بمفردهم لوقت طويل داخل المركبة.



