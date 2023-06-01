الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 09:18 ص

هذا ما احتوته الورقة التي قدمها أصغر المشاركين لجلالة الملك خلال احتفال " القرا"

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف رئيس "فرقة غزلان الرمثا تراثنا "ربيع أبو الشيخ محتوى الورقة التي قام أصغر المشاركين باحتفال مأدبة العشاء بتسليمها إلى جلالة الملك، خلال حفل العشاء الذي أقيم أمس بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. اضافة اعلان


وقال أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" إن الورقة احتوت على طلب من جلالة الملك بتوفير حافلة نقل متوسطة لتتمكن الفرقة من التنقل. 

وأشار إلى أن الطفل الذي سلم الورقة لجلالة الملك هو إبراهيم ذيابات، ويبلغ من العمر 9 أعوام، هو أحد أعضاء الفرقة. 

وبين أن الفرقة كانت سعيدة جدا بمشاركتها في هذا الحفل، مقدما التهاني والتبريكات لجلالة الملك وسمو ولي العهد والعائلة الاردني بهذا الزفاف الميمون.

 




 

 


 

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