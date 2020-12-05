السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

السبت، 05-12-2020 10:19 ص

بحسب ما نشره ذووه

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

حازم
الشهيد حازم الشديفات


الوكيل الإخباري - نشــر ذوو الشهيد، الملازم أول حازم الشديفات، ما وجدوه داخل "جيب" ابنهم قبل وفاته، حيث استشــهد إثر تدهور مركبة عسكرية التي كان بها أثناء الواجب الرسمي على الحدود الشمالية في منطقة دير القطن في محافظة المفرق.


اضافة اعلان

وجاء في المنشور، وفق رصد "الوكيل الإخباري " :
هذه هي تركة الشهيد الملازم /١ حازم الشديفات
(دراهم معدودات )والشهيد قدم النفيس والغالي لأجل هذا الوطن وذاد عن حماه دراهم معدودات ولكن بشرف وسطر بدمائه الزكية اروع معاني التضحية والبطولة
وهذه في الصورة الثانية كمية المخدرات التي ضبطها الشهيد البطل حازم وهذا الارث التي نقلده وسام شرف على صدر الشهيد وصدورنا
تقبله الله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c3f69f73-4229-493a-9e20-6f7d4ac7083b

مياهنا: تأخير ضخ المياه لمناطق بالرصيفة

original_main_image5fcb59b282d97

الصفدي يلتقي نظيره السعودي في المنامة

5d46acfe8bd50430476968

51 اعتداء على خطوط مياه في البادية الشمالية

قرار

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

تحذيرات صادرة عن مديرية الدفاع المدني

9738

الملكة: نجد دائما من يبادر للمساعدة

أخبار متعلقة
امن

من هو الشهيد الصقرات الذي أُصدر بحق قاتله الإعدام اليوم ؟

55

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز دور الشباب

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في مدرستي الشهيد سائد المعايطة وفاطمة الزهراء بالكرك

11202013174435641043866

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

حظر

إجراء جديد من الجيش في الحظر الشامل

حواتمة

رسالة من مدير الأمن إلى الأردنيين - شاهد