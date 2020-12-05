هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الوكيل الإخباري - نشــر ذوو الشهيد، الملازم أول حازم الشديفات، ما وجدوه داخل "جيب" ابنهم قبل وفاته، حيث استشــهد إثر تدهور مركبة عسكرية التي كان بها أثناء الواجب الرسمي على الحدود الشمالية في منطقة دير القطن في محافظة المفرق.







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وجاء في المنشور، وفق رصد "الوكيل الإخباري " :

هذه هي تركة الشهيد الملازم /١ حازم الشديفات

(دراهم معدودات )والشهيد قدم النفيس والغالي لأجل هذا الوطن وذاد عن حماه دراهم معدودات ولكن بشرف وسطر بدمائه الزكية اروع معاني التضحية والبطولة

وهذه في الصورة الثانية كمية المخدرات التي ضبطها الشهيد البطل حازم وهذا الارث التي نقلده وسام شرف على صدر الشهيد وصدورنا

تقبله الله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.











