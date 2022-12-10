الأميرة بسمة بنت طلال: خطط التمكين السياسي للمرأة فرصة لزيادة مشاركتها في صنع القرار

الوكيل الاخباري - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، أهمية الدور الذي يقوم به التجمع، بصفته حاضنة نسوية للمرأة الأردنية، ويلعب دورا مهما في التمكين السياسي والديموقراطي للمرأة.



ودعت سموها، خلال لقائها في معهد الملكة زين الشرف التنموي، عضوات المجلس الأعلى للتجمع لاستثمار البيئة التشريعية والسياسية في المملكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز حضورها في العملية الانتخابية للمجالس البرلمانية والبلدية والمحلية، والعمل الحزبي بشكل عام.

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