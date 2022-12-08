13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

الوكيل الاخباري - تلقى 13 متخصصاً بالإعلام تدريبا على إنتاج الأفلام الوثائقية بالموبايل في معهد الإعلام الأردني، استمرت لمدة 5 أيَّام بواقع 35 ساعة تدريبية، قدمها المدرِّب الأردني في معهد الجزيرة للإعلام، إياد الداود، ضمن البرنامج التّطوعي "سفراء الجزيرة".



وتناول التدريب، بحسب بيان المعهد، اليوم الخميس، أهمية السيناريو في الأفلام الوثائقية، وكيفية تخصيصه لجمهور الموبايل، متوقفا عند صعوبات التَّنفيذ وطريقة المعالجة .

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