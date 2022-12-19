هكذا نعى والد العريف الشقارين ابنه الشهيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شيّع الأردنيون، اليوم الاثنين، الشهيد إبراهيم الشقارين من مسجد العيص الكبير في محافظة الطفيلة، إلى مقبرة مجادل.



ونعى والد الشهيد الشقارين نجله الذي استشهد صباح اليوم الإثنين، برفقة زميلين له خلال مداهمة بمحافظة معان.



وقال في حسابه على فيس بوك:” بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي لكم خبر استشهاد ابني وفلذة كبدي الشهيد ابراهيم الشقارين الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم اثناء الواجب الرسمي في محافظة معان ، اوجعت قلوبنا واستعجلت الرحيل يا ابراهيم”.



واستشهد 3 من مرتبات الأمن العام، وأصيب 5 آخرون، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الأمن العام.



وقالت المديرية في بيان صحفي، إن المشتبه به قتل وهو من حملة "الفكر التكفيري" كما جرى ضبط 8 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.

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