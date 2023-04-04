ريادي يواجه تداعيات التغير المناخي بالزراعة الحضرية

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أطلق معماري أردني تصاميم إبداعية خضراء لتشجيع الزراعة في المناطق الحضرية في بادرة للحد من تداعيات التغير المناخي على البيئة المحلية.وتتصدر قضية إشراك سكان المدن في التنمية الزراعية المستدامة سلم القضايا التي لطالما غابت عن الخطط اليومية لسكان المناطق الحضرية بحسب ما يؤكد المهندس سعيد البواب مؤسس شركة البداية الخضراء للحلول البيئية، الذي عاد أسس مشروعه بعدما ترك وظيفة ثابتة في إحدى الدول العربية.وعبر إقامة جدران خضراء حية في أفنية المنازل أو على الأسطح، بدأ البواب مشروعه بإنجاز هندسي يدمج العمارة الحديثة مع الزراعة المستدامة من خلال تصاميم إبداعية، مشيرا إلى أن تلك الجدران الخضراء تمثل إحدى المنتجات التابعة لمحفظة اختراعاته.وتتيح تصاميم البواب إنشاء فضاءات خضراء داخلية وخارجية تسهم في تنمية سلة الغذاء اليومية أو كساء أخضر حي يزين جدران المباني وينقي الهواء بشكل عصري ووفق تكنولوجيا توفر عناء العناية اليومية.