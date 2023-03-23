هل تجب النية عن كل يوم صيام؟.. الإفتاء تجيب

الوكيل الإخباري

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- أجابت دائرة الإفتاء العام عن سؤال حول وجوب النية لكل يوم من شهر رمضان أو أن النية في بداية رمضان تكفي عن كل الشهر.وقالت الإفتاء في دليلها "مختصر أحكام الصيام" الذي أطلقته بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، إن النية تجب لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم هو عبادة مستقلة عن اليوم الآخر ويجب أن تكون النية في الليل قبل طلع الفجر.وأضافت أنه يجب الاقتداء بقــول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) رواه النسائي، وفي رواية أبي داود والترمذي: (من لم يُجمِّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).وأشارت الإفتاء إلى أن من استيقظ وتسحر فقد نوى، وكذا من كان عازما في فترة من الليل على صيام اليوم التالي.وبيّنت أن النيّة محلها القلب، والنطق باللسان مستحب.