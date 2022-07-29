هل يؤثر رفع أسعار الفائدة على الرواتب ؟ .. خبير يجيب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش إن رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض يحد من رفع الرواتب والأجور لأنه يزيد كلف الإنتاج على الشركات.

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وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن واحد من اهداف رفع أسعار الفائدة الحد من الإنفاق وتقليصه أو تثبيته عند مستوى معين، موضحا أن ذلك يستدعي تثبيت وعدم زيادة الرواتب أو تكون أن تكون زيادة قليلة.



وأشار إلى أن الحكومة أكدت بشكل مباشر عدم زيادة الأجور، منوهاً إلى أن المعنى من رفع الفائدة هو تقليل الانفاق أو تثبيته.



وقرر البنك المركزي أمس الخميس رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس على كل أدوات السياسة النقدية.

