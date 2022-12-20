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الثلاثاء، 20-12-2022 10:37 ص

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية البنوك الدكتور ماهر محروق إن رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي يوم الأحد الماضي يشمل القروض القائمة والجديدة.

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وأشار محروق لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن قرار البنك المركزي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية.


ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات 50 نقطة أساس، بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي الخميس الماضي وذلك للتغلب على معدل التضخم عالميا وانخفاض الأسعار.


كما قرر البنك المركزي الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.


ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا 10 قطاعات.

 




 

 


 

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