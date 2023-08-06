هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

الوكيل الإخباري - كشف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة أن هناك 284070 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية بمرحلة البكالوريوس.

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وقال الصرايرة خلال إطلاق "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية للعام 2023/2022"/ إن هناك أكثر من 17 ألف طالب أردني يدرسون في الكليات الطبية حاليا.

وأضاف أن حاجة السوق المحلي للتخصصات التقنية والمهنية والتطبيقية أكثر من التخصصات الأكاديمية، لافتا إلى وجود أعداد مهولة من الطلاب في مرحلة البكالوريوس وهي أكثر من حاجة السوق.

وأشار الصرايرة إلى أن المجلس لا يقوم بالتنسيب للقبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة، وقام مؤخرا بالتنسيب بوقف القبول بأكثر من 100 تخصص قبل أن يتم تصويب بعضها ليبقى القرار شاملا لنحو 80 تخصصا حتى الآن.