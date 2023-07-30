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الأحد، 30-07-2023 10:26 م

محافظ عجلون يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، أهمية التشاركية بين مختلف المؤسسات والقطاعات من أجل تعزيز التنمية.

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وأشار خلال لقاء عقد في جامعة عجلون الوطنية، اليوم الأحد، إلى أن الجامعة أصبحت نموذجا يحتذى في التعليم وتخريج طلبه متسلحين بالعلم والمعرفة، مشيدا بأداء الكوادر الإدارية والتدريسية في الجامعة للنهوض بالجامعة من خلال الأنشطة والبرامج التي تعقد بالشراكة مع كافة القطاعات والمجتمع المحلي.


بدوره، أعرب رئيس الجامعة، الدكتور فراس الهناندة، عن شكره وتقديره للمجلس الأمني في المحافظة برئاسة محافظ عجلون على الزيارة، مؤكدا أن الجامعة ستواصل مسيرتها في مجال التعاون مع المجتمع المحلي وجميع المؤسسات والجهات الرسمية في المحافظة.


ولفت إلى أن الجامعة تتطلع لفتح تخصصات جديدة تتناسب مع طبيعة المحافظة وسوق العمل، مشيراً إلى أنه ستتم المباشرة قريباً ببناء مبنى قاعات تدريسية جديدة وصالة رياضية وإجراء أعمال صيانة لبعض مرافق الجامعة.


من جانبهم، أشاد المجلس الأمني بالمستوى الذي وصلت له جامعة عجلون الوطنية، مؤكدين أنها أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات الأردنية.

 




 

 


 

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