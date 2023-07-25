الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

"الأردنية" تعلن عن 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة البكالوريوس

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الثلاثاء، 25-07-2023 06:44 م

"الأردنية" تعلن عن 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة البكالوريوس

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الأردنية، عن تخصيص 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة درجة البكالوريوس إيفادا خارجيا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مختلف التخصصات.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، إن الجامعة أولت أهمية بالغة لتطوير كادرها التدريسي، إذ وضع مجلس عمدائها خطة إيفاد أُعدت بناء على الخطة الاستراتيجية للجامعة، وفق حاجات الأقسام والتخصصات النادرة، للطلبة الأوائل والمتفوقين، للاستثمار بقدراتهم عبر ابتعاثهم إلى جامعات عالمية ذات تصنيف متقدم.


وأكد أن أهمية الإيفاد تكمن في إحداث نقلة نوعية في تطوير الكوادر التدريسية، بالاستثمار في طاقات الطلبة الأوائل والمتفوقين، وتكوين كوادر تدريسية شابة، لافتا إلى أن الإيفاد يضخ دماء جديدة في الجسم الأكاديمي، ويسهم بجلب خبرات جديدة ومتنوعة، إضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بعد تمكين كادر تدريسي قادر على تدريسها.


ودعت الجامعة الراغبين بالاستفادة من الإيفاد إلى التقدم إلكترونيا من خلال موقع الجامعة والدخول إلى صفحة الوظائف والإيفاد بعد استيفاء الشروط الواجبة لملء الشواغر.

 




 

 


 

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