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الأربعاء، 02-06-2021 01:36 م

هيئة الإعلام تنفذ حملات تفتيشية على محلات الألعاب الإلكترونية

ألعاب


الوكيل الإخباري - نفذت هيئة الإعلام حملات تفتيشية على غير المرخصين والمخالفين من محلات التداول وبيع المصنفات الكائنة في وسط البلد، وذلك ضمن جهود الهيئة في تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع.

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وقالت الهيئة ،إن كوادر الهيئة قامت بجولة تفتيشية على محلات التداول وبيع المصنفات "التي تبيع الاقراص المدمجة والألعاب الإلكترونية"، وذلك لتكريس الممارسات الفضلى التي تتوافق مع التشريعات الناظمة لهذا القطاع.


وضبطت الهيئة عددا من المحلات غير المرخصة، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة (5/أ) لنظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2004 وتعديلاته والتي تنص على "يحظر أن يباشر أي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة". وأكدت هيئة الإعلام في هذا الإطار أنها مستمرة في تفعيل دورها في تنظيم القطاع الإعلامي، وأن هذه الحملات متواصلة في أي موقع يمكن أن يكون فيه مخالفات للتشريعات النافذة وضبطها واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.


 




 

 


 

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