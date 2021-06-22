هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، غازي الجبور ، أنه سيتم حجب كافة التطبيقات التي تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة .

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ولفت الجبور ، خلال حديث " الوكيل الإخباري " معه ، الثلاثاء ، أن الإجراء جاء على ضوء طلب من وزارة التربية والتعليم ، حفاظاً على نزاهة الثانوية العامة "التوجيهي" ، حيث يعتبر مصلحة وطنية عليا.

وأوضح أن التطبيقات التي سيتم حجبها تشمل " الواتساب" والماسنجر" وتطبيقات التراسل الأخرى ، منوّها أنه سيتم حجبها قبل الامتحان بـ(10) دقائق وطيلة فترة الامتحان وبعد الامتحان بـ (10) دقائق.

وأوضح أن المناطق التي تحيط بالمدارس التي سيتم من خلالها تقديم الامتحانات ، سيُصار إلى حجب التطبيقات فيها ، دون أن تتأثر خدمات الانترنت على المناطق المحيطة بالمدارس ، وقال "أتمنى من الأردنيين ، التكاتف من أجل تحقيق الهدف المرجو بعيدا عن الاستياء الذي قد يسببه هذا الإجراء للعديد من المواطنين ، إلا أنها مصلحة وطنية عليا " ، وفق الجبور .

ولفت أنه تم مخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة لغايات حجب كافة تطبيقات التراسل ، حيث ستستجيب لذلك ، لإيمانها المطلق بالغاية المنشودة لذلك.

وتابع " سيتم الحجب بنسبة 10 % من مدارس المملكة ، والتي يقدر عددها نحو 7 آلاف مدرسة في مختلف مناطق المملكة ، أي المدارس التي يتم إجراء الطلبة الامتحانات من خلالها " .

ولفت الجبور أن ذلك سيكون اعتباراً من الخميس القادم الموافق 24/6/2021 ولغاية 15/7/2021.