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الإثنين، 25-09-2023 12:47 ص

هيئة الاعتماد تعقد ورشة بعنوان مقيم جودة

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الوكيل الاخباري- عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "مقيم جودة".

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وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة إن الورشة تهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين من أعضاء الهيئة التدريسية ليكونوا مقيمي جودة على المستوى المؤسسي والبرامجي ومؤهلين للعمل في إدارات جودة التعليم العالي في الجامعات.


كما تهدف الورشة إلى تعزيز ثقافة الجودة وتجذيرها بين مؤسسات التعليم العالي، وصولا بها إلى التميّز والتنافسيّة العالميّة، إضافة إلى زيادة عدد المقيّمين المعتمدين لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.


وتحدث نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد العنبر عن تجربة هيئة الاعتماد في جودة التعليم العالي، وإجراءات تقييم معايير ضمان الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي وآلية عمل لجان الخبراء، وآلية كتابة تقارير التقييم، وتطبيقات عملية في مجالات عمل الهيئة المختلفة فيما يتعلق بضمان جودة المؤسسات الأكاديمية.

 




 

 


 

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