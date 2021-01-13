الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك يلتقي شخصيات من قطاعات مختلفة

النواب يمنحون الثقة لحكومة بشر الخصاونة

الخصاونة: الحكومة لن تتنازل عن حقها في الولاية العامة

إلغاء تعليمات عدم تجديد جوازات المغتربين

الخصاونة: الحكومة لم تقدم أي شكوى بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام

الحكومة : لا ضرائب جديدة

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات هامة ومؤتمر صحفي الليلة

رئيس الوزراء يعلن عودة المدارس

توضيح هام من التربية حول عودة الطلبة للمدارس الفصل الثاني

الأربعاء، 13-01-2021 03:35 م

هيئة الاعتماد تقر تطوير معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية

مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي (Custom)


الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، تطوير معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية ومواصفاتها.

اضافة اعلان

ووافق المجلس في جلسته اليوم الاربعاء، على استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية، وبكالوريوس علم النفس واللغة الانجليزية وآدابها في جامعة الإسراء، وبكالوريوس المحاسبة وإدارة الاعمال والعلوم المالية والمصرفية، وماجستير المحاسبة وإدارة الاعمال، وبكالوريوس إدارة المستشفيات في جامعة فيلادلفيا.


كما وافق على استمرار الاعتماد الخاص للتخصصات المطروحة في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس وماجستير القانون، وبكالوريوس الهندسة المدنية في جامعة عجلون الوطنية، وبكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها وبكالوريوس اللغة الانجليزية والتربية البدنية والصحية وعلم النفس في جامعة عمان الأهلية، وماجستير القانون الخاص وبكالوريوس القانون وماجستير القانون العام وماجستير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم و الادارة والقيادة التربوية، وبكالوريوس علم الحاسوب، وعلم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي في جامعة الشرق الأوسط.


ووافق المجلس كذلك على استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الصيدلة في جامعة الزيتونة، وبكالوريوس الصيدلة في جامعة جدارا، ودبلوم متوسط فنون الطهي في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ودبلوم متوسط الارشاد والتمكين الاسري في كلية الأميرة ثروت، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس إدارة الطعام والشراب في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والاعتماد العام للأكاديمية الملكية لفنون الطهي.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم الصيدلة والسجل الطبي والمحاسبة والتمريض المشارك والتصميم الجرافيكي وإدارة الاعمال في كلية الأميرة ثروت، ودبلوم المحاسبة وإدارة الاعمال في كلية غرناطة، ودبلوم تمريض مشارك ومختبرات طبية وإدارة الاعمال والصيدلة والتجميل في كلية المجتمع الإسلامي، ودبلوم الصيدلة والسجل الطبي والمحاسبة وإدارة الاعمال في كلية حطين.


--(بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202113907793981465

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك-عبدالله

الملك يلتقي شخصيات من قطاعات مختلفة

120213112738210763674

النواب يمنحون الثقة لحكومة بشر الخصاونة

120214151928130491656

الخصاونة: الحكومة لن تتنازل عن حقها في الولاية العامة

2021_01_13_05_16_20

إلغاء تعليمات عدم تجديد جوازات المغتربين

d-sarahanews-875-اخبار-الاردن-الخصاونة-يصدر-بيانا-بالمستثنيون-من-حظر-الانتخابات

الخصاونة: الحكومة لم تقدم أي شكوى بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام

أخبار متعلقة
1202141809780647406

توضيحات هامة من وزير الصحة حول التعامل مع وباء كورونا بعد وصول اللقاحات

12202030111223746340426

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

12202030135045242432858

ايعاز عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

420201125429562347287

لجنة لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

1220201616740290223866

رئيس هيئة الأركان يوجه بزيادة عدد الفحوصات لفيروس كورونا

12202017212021947619219

وزير الصحة : نسب اشغال الاسرة في المستشفيات مطمئنة