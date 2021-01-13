هيئة الاعتماد تقر تطوير معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، تطوير معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية ومواصفاتها.

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ووافق المجلس في جلسته اليوم الاربعاء، على استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية، وبكالوريوس علم النفس واللغة الانجليزية وآدابها في جامعة الإسراء، وبكالوريوس المحاسبة وإدارة الاعمال والعلوم المالية والمصرفية، وماجستير المحاسبة وإدارة الاعمال، وبكالوريوس إدارة المستشفيات في جامعة فيلادلفيا.



كما وافق على استمرار الاعتماد الخاص للتخصصات المطروحة في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس وماجستير القانون، وبكالوريوس الهندسة المدنية في جامعة عجلون الوطنية، وبكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها وبكالوريوس اللغة الانجليزية والتربية البدنية والصحية وعلم النفس في جامعة عمان الأهلية، وماجستير القانون الخاص وبكالوريوس القانون وماجستير القانون العام وماجستير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم و الادارة والقيادة التربوية، وبكالوريوس علم الحاسوب، وعلم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي في جامعة الشرق الأوسط.



ووافق المجلس كذلك على استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الصيدلة في جامعة الزيتونة، وبكالوريوس الصيدلة في جامعة جدارا، ودبلوم متوسط فنون الطهي في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ودبلوم متوسط الارشاد والتمكين الاسري في كلية الأميرة ثروت، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس إدارة الطعام والشراب في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والاعتماد العام للأكاديمية الملكية لفنون الطهي.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم الصيدلة والسجل الطبي والمحاسبة والتمريض المشارك والتصميم الجرافيكي وإدارة الاعمال في كلية الأميرة ثروت، ودبلوم المحاسبة وإدارة الاعمال في كلية غرناطة، ودبلوم تمريض مشارك ومختبرات طبية وإدارة الاعمال والصيدلة والتجميل في كلية المجتمع الإسلامي، ودبلوم الصيدلة والسجل الطبي والمحاسبة وإدارة الاعمال في كلية حطين.



--(بترا)

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