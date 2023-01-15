الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 06:33 م

هيئة كلنا الأردن في إربد تعلن عن دورات تدريبية متخصصة

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، وبالتعاون مع محطات المعرفة في وزارة الاقتصاد الرقمي، اليوم الأحد، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة وبرسوم رمزية تناسب الجميع.

وتشتمل الدورات التدريبية على دورة الطباعة والسكرتاريا، بواقع 25 ساعة تدريبية، أيام الأحد والثلاثاء في مقر الهيئة، وذلك من الساعة 10 وحتى الساعة 12 ظهرا.

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