الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 02:36 م

وثيقة الجلوة تعيد 260 شخصا لمنازلهم في إربد

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الوكيل الإخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، الخميس، إعادة 260 شخصا إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في المحافظة، بحسب وثيقة الجلوة العشائرية المعتمدة من وزارة الداخلية.

وبين العتوم ، أن قرار الإعادة أنهى معاناة المبعدين بعودتهم إلى أماكن سكنهم، موضحا أنه سيجري استكمال الإجراءات مع بقية القضايا العشائرية بعد دراستها .

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وبحسب المسودة "لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة" حسب المادة 16/ب من المسودة. المملكة

 




 

 


 

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