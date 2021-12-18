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السبت، 18-12-2021 01:01 م

وثيقة الجلوة تعيد 451 شخصا لمنازلهم في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف، عن إعادة 451 مواطناً إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في المحافظة، وذلك بحسب وثيقة الجلوة العشائرية المعتمدة أخيرا من وزارة الداخلية.

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وقال المحافظ، إنه تم إنهاء معاناة 451 مواطنا عند إعادتهم إلى منازلهم، بعد سنوات عدة بناء على اتفاق بين أطراف النزاع.

 

واوضح أن الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية التي جرى إقرارها أخيرا، بمشاركة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء كافة.

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