وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن تسمية وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

اضافة اعلان



وبيّن الشريدة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل إجراءات مأسسة الوحدة ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن الوحدة ستعمل على متابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام (2025-2023)، وما تضمنّه من أولويات يجري العمل على تنفيذها وفق الخطط والبرامج الزمنية المعدّة للوزارات والدوائر الحكومية.



كما أعلن الشريدة عن إطلاق حسابات خاصة بالبرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام على منصّات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ولينكد إن.



وأوضح أن الهدف من إطلاق هذه الحسابات؛ لتكون المصدر الأول للمعلومات حول البرنامج التنفيذي للخارطة ومكوناته وأولوياته وإنجازاته، بالإضافة إلى الحصول على آخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تشكّل الرافعة الحقيقية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن.

رابط الفيسبوك: https://bit.ly/3CWazxs

رابط التويتر: https://bit.ly/3iL3VDo

رابط لينكد إن: https://bit.ly/3XgG5OU







