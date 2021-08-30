الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 12:06 م

وحدة من الجيش تغادر إلى مالي

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الوكيل الاخباري- غادرت وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض المهمة، أمس الأحد، للمشاركة مع قوات الأمم المتحدة (MINUSMA)، فيما تعود وحدة الإسناد الأرضي مالي/3 خلال أيام بعد أن أنهت مهمتها هناك.

ودعا قائد سلاح الجو الملكي العميد الطيار محمد فتحي حياصات المشاركين إلى المحافظة على السمعة الطيبة التي يتمتع بها الأردن بقيادته الحكيمة من خلال الالتزام بأخلاق المدرسة الهاشمية التي تدعو إلى الاعتدال والوسطية والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بكل احتراف وتميز وحيادية تامة، والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم للمحافظة على الصورة المشرقة للأردن، مؤكداً أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به قوات حفظ السلام الأردنية في مختلف أنحاء العالم وما تظهره من مستوى رفيع ومتميز في أداء واجباتها.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز/يوليو 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.

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