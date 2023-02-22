الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، إن شريحة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم متكامل في القطاعات كافة.

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وقال السميرات، خلال رعايته اليوم الأربعاء، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حفل وداع رحلة العمرة التاسعة لمرضى السرطان وذوي الإعاقة والمكفوفين، والتي نظمتها مبادرة بصمات الخير، وشملت 66 شخصاً، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز وتكريس الاهتمام الملكي بهذه الفئة.



وأضاف السميرات، أن المبادرة لها من اسمها نصيب، لِما تقدمه من نماذج طيبة في فعل الخير والتطوّع، انطلاقاً من القيم والمبادئ الإسلامية التي تحث على التعاون والتعاضد والتكافل.



وأشار السميرات إلى الجهود المبذولة من المؤسسات والمبادرات و الأفراد في عمل الخير حتى تبقى الأمة متماسكةً والمجتمع قوياً بدورها.



وقالت مُؤسِسة المبادرة سمر التميمي، إن المبادرة تسعى من خلال الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تنظمها؛ لقضاء حوائج الفقراء والمحتاجين والسائلين وغيرهم، مُؤكدةً بقاء الدور الفاعل للمبادرة في المجالات كافة، لتكون قصة نجاح ومثالاً يُحتذى بهِ في عمل الخير.



وتخلل الحفل عرض قصص نجاح لعدد من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وعرض فيديو قصير يتضمن تعريفاً بالمبادرة والأعمال الخيرية التي قامت بها خلال الفترة الماضية.