الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

الثلاثاء، 24-01-2023 12:52 م

الخلايلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في سحاب

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، فعاليات المُلتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمته الوزارة والصندوق في لواء سحاب.

وقال الخلايلة خلال الافتتاح الذي أقيم في مبنى متصرفية سحاب، بحضور النائبين محمد يحيى المحارمة وعبدالله منور أبو زيد، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إنّ المُلتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية، تأتي ضمن سلسلة نشاطات وزيارات ميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية؛ في النزول إلى الميدان.

وأضاف، إنّ صندوق الزكاة يسعى لدعم الأسر الفقيرة من خلال المشاريع التأهيلية الإنتاجية التي تنقل العائلات المحتاجة إلى حالة الكفاية والاعتماد على الذات، إضافة لتقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة والأيتام وطلبة العلم.

وأوضح أنّ الصندوق يخصص موازنة سنوية لمتابعة قضايا "الغارمات" ولمواصلة الحملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في السداد عن آلاف الغارمات وإعادتهنَّ لبيوتهنَّ.

اضافة اعلان


وأعلن الخلايلة، عن توزيع 400 قسيمة شرائية على الأسر الفقيرة والمُحتاجة، و 300 طرد غذائي، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل يتيم ومساعدات نقدية لـ 50 طالب علم فقيرا بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 200 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد أبو صوفة.

ولفت إلى وجود 350 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء سحاب، إضافةً لوجود 190 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، و 6 مشاريع إنتاجية ممولة بشكل كامل من الصندوق.

وأشار الخلايلة، إلى التعاون والتعاضد والتكافل بين ابناء المجتمع الإسلامي الذي حثت عليه تعاليم الدين الإسلامي السامية، من خلال الصدقات والزكاة، مستعرضاً أهميتها وقيمتها الشرعية والإنسانية.

وحضر حفل الافتتاح، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي ومتصرف لواء سحاب إسامة الهاشم، ومدير مديرية أوقاف عمّان الثالثة الدكتور عبدالسلام دويرج ومدير مكتب أوقاف سحاب الدكتور المعتصم بالله الحنيطي وعدد من وجهاء اللواء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صندوق المعونة الوطنية-(أرشيفية)

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.46.15 PM

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

458877

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

1666363661743

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

Cut7dpFW8AAMTYj

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

زززز

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

أخبار متعلقة
9493285057

الأمانة تدعو المواطنين للاستفادة من إعفاء الغرامات

173-211731-collapse-weibdeh-building-jordan-causes_700x400

محكمة صلح عمّان تختتم بينات النيابة العامة بحادثة اللويبدة

1669633004945

إلزام موظف حكومي أُدين بالاختلاس بدفع 1.3 مليون دينار

Fk5zBh0XoAAPhgt

رئيس الوزراء يزور مطرانية اللاتين ويهنئ بعيد الميلاد

2312

ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمّان - فيديو

M63A2084

الأمانة تدعو التجار لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم من ارتفاع منسوب المياه