الخلايلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في سحاب

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، فعاليات المُلتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمته الوزارة والصندوق في لواء سحاب.



وقال الخلايلة خلال الافتتاح الذي أقيم في مبنى متصرفية سحاب، بحضور النائبين محمد يحيى المحارمة وعبدالله منور أبو زيد، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إنّ المُلتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية، تأتي ضمن سلسلة نشاطات وزيارات ميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية؛ في النزول إلى الميدان.



وأضاف، إنّ صندوق الزكاة يسعى لدعم الأسر الفقيرة من خلال المشاريع التأهيلية الإنتاجية التي تنقل العائلات المحتاجة إلى حالة الكفاية والاعتماد على الذات، إضافة لتقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة والأيتام وطلبة العلم.



وأوضح أنّ الصندوق يخصص موازنة سنوية لمتابعة قضايا "الغارمات" ولمواصلة الحملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في السداد عن آلاف الغارمات وإعادتهنَّ لبيوتهنَّ.

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وأعلن الخلايلة، عن توزيع 400 قسيمة شرائية على الأسر الفقيرة والمُحتاجة، و 300 طرد غذائي، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل يتيم ومساعدات نقدية لـ 50 طالب علم فقيرا بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 200 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد أبو صوفة.



ولفت إلى وجود 350 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء سحاب، إضافةً لوجود 190 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، و 6 مشاريع إنتاجية ممولة بشكل كامل من الصندوق.



وأشار الخلايلة، إلى التعاون والتعاضد والتكافل بين ابناء المجتمع الإسلامي الذي حثت عليه تعاليم الدين الإسلامي السامية، من خلال الصدقات والزكاة، مستعرضاً أهميتها وقيمتها الشرعية والإنسانية.



وحضر حفل الافتتاح، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي ومتصرف لواء سحاب إسامة الهاشم، ومدير مديرية أوقاف عمّان الثالثة الدكتور عبدالسلام دويرج ومدير مكتب أوقاف سحاب الدكتور المعتصم بالله الحنيطي وعدد من وجهاء اللواء.