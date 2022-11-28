ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات الزراعية

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الاثنين في العاصمة عمان، ورشة عمل إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة.



ويناقش المشاركون في الورشة، على مدار 3 أيام، أبرز المواضيع في مجال المبيدات الزراعية والاستخدام الأمثل لها من أجل تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال والخروج بتوصيات، بحضور ممثل منظمة الفاو في المملكة نبيل عساف، وعد من المسؤولين من مكتب المنظمة في روما والقاهرة ومشاركين من عدد من الدول العربية الشقيقة.

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