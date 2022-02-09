الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : لا يمكن الوصول إلى مرحلة نشهد فيها اغلاقا كاملا

محافظ المفرق: إعادة 250 متأثرا بالجلوة العشائرية إلى منازلهم

5 مترشحين لرئاسة بلدية الرمثا و19 للعضوية

ورشة تدريبية بالعقبة حول التوعية والإعلام البيئي

العقبة للتكنولوجيا تطلق برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

لجنة الاوبئة : يجب عدم التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية

مدير الجمارك يلتقي السفير الكوري

العمل لـ"الوكيل": إنهاء خدمات الموظف الذي يُخفي إصابته بكورونا وهذه عقوبة إجباره على الدوام

محاضرة بعنوان الشخصية الوطنية الأردنية في كلية القيادة والأركان

572 مرشحاً لرئاسة البلديات بدون سيدات و4820 طلباً للترشح لكافة المجالس

الأربعاء، 09-02-2022 08:01 م

ورشة تدريبية بالعقبة حول التوعية والإعلام البيئي

العقبة 3


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية البيئة الأردنية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العقبة، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول التوعية والإعلام البيئي، شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية والاتحاد والمجتمع المحلي.

وأكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عياش كريشان، الذي رعى فعاليات الورشة مندوبا عن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية الدكتور عاطف عضيبات، أهمية مثل هذه الندوات والورش التي تعزز الوعي البيئي والجهود التشاركية ما بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على البيئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حظر

لجنة الاوبئة : لا يمكن الوصول إلى مرحلة نشهد فيها اغلاقا كاملا

40ea8210bfba8e528eaff0fa70295f85

محافظ المفرق: إعادة 250 متأثرا بالجلوة العشائرية إلى منازلهم

22022818324121933144

5 مترشحين لرئاسة بلدية الرمثا و19 للعضوية

720212212115143298383

العقبة للتكنولوجيا تطلق برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

220222185221937696812

لجنة الاوبئة : يجب عدم التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية

22022820305255243181

مدير الجمارك يلتقي السفير الكوري

أخبار متعلقة
العقبة

جمعية البيئة تطلق أولى فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

main_image61ebf5bf86c7e

409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

259088

مجلات عالمية علمية محكمة تنشر أبحاث متميزة لطلبة أردنية العقبة

aqaba-wwtp-350x245

افتتاح التوسعة الجديدة لمحطة التنقية في العقبة

55796_large

الأرصاد تُحذر من الصقيع والانجماد

565656565656565656565656565656565656565656-1

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: أجواء شديدة البرودة وتشكل للانجماد والصقيع