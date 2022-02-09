ورشة تدريبية بالعقبة حول التوعية والإعلام البيئي

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية البيئة الأردنية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العقبة، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول التوعية والإعلام البيئي، شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية والاتحاد والمجتمع المحلي.



وأكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عياش كريشان، الذي رعى فعاليات الورشة مندوبا عن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية الدكتور عاطف عضيبات، أهمية مثل هذه الندوات والورش التي تعزز الوعي البيئي والجهود التشاركية ما بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على البيئة.

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