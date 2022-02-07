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الإثنين، 07-02-2022 08:42 م

جمعية البيئة تطلق أولى فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

العقبة


الوكيل الاخباري - اطلقت جمعية البيئة الأردنية في العقبة، اليوم الاثنين، وضمن مبادرتها "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا"، أولى فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن .

وذلك بالتعاون مع فرع الجمعية الإقليمي في العقبة وجمعية نسمة شوق السياحية وبدعم من هيئة تنشيط السياحة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وشركات الأولى للتأمين والشرق الأوسط للتأمين ومحطة توليد كهرباء شرق عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.

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