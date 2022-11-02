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ورشة تدريبية حول التغير المناخي والسماد العضوي في إربد

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الأربعاء، 02-11-2022 06:03 م

ورشة تدريبية حول التغير المناخي والسماد العضوي في إربد

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الوكيل الاخباري - عقد مركز "إكساب" للتنمية المستدامة وبالتعاون مع "ركن شباب" إقليم الشمال التابع لوزارة الشباب بمحافظة إربد، اليوم الأربعاء في مقر المركز، ورشة عمل تدريبية "حول التغير المناخي والسماد العضوي"، بحضور مهندسات زراعيات والمهتمين بالشأن البيئي.

وقال مدير مركز "إكساب" للتنمية المستدامة المهندس مازن أبو قمر إن الورشة ‏تسعى إلى رفع المستوى المعرفي لدى المجتمعات المحلية وأصحاب الاختصاص في القضايا المرتبطة بالتغيير المناخي، مما ينعكس إيجابا على الحد من آثاره وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، لأن للتغير المناخي آثار كبيرة على القطاع الزراعي.

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