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الأحد، 20-11-2022 02:22 م

ورشة تعريفية لطلبة كلية الطب في جامعة اليرموك حول الدراسة والعمل في ألمانيا

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الوكيل الاخباري- رعت عميدة كلية الطب في جامعة اليرموك الدكتورة منار اللواما فعاليات الجلسة التعريفية لطلبة كلية الطب، التي نظمتها الكلية بالتعاون مع المعهد الثقافي الألماني (غوته)، ووزارة العمل الأردنية، ووكالة العمل الألمانية، والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD.

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وهدفت الجلسة إلى تعريف طلبة كلية الطب بمتطلبات الإقامة والعمل في ألمانيا، وتعلم اللغة الألمانية، ومساعدتهم على فهم متطلبات سوق العمل الألماني.


ورحبت اللواما في بداية الجلسة بمديرة المعهد الثقافي الألماني (غوته) لاورا هارتز والوفد المرافق، وأكدت اهتمام الكلية بدعم الطلبة وتشبيكهم مع الجهات المحلية والعالمية المختلفة، بما يتيح لهم فرصة الاطلاع على الخبرات والمعارف العالمية الحديثة في مختلف مجالات الطب، والتعرف على متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف على المستوى المحلي والدولي.


وأشادت بالمستوى المتميز لخريجي كليات الطب في الجامعات الأردنية، الأمر الذي يجعلهم محط أنظار للعديد من الدول على المستوى العربي والاقليمي لاستقطابهم كعمالة متخصصة للدراسة أو العمل.


وقدم الوفد شرحاً وافياً عن متطلبات الإقامة والعمل في ألمانيا، وشروط وآلية الحصول على الفيزا، وتجهيز الوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة، ومعادلة الشهادات، وغيرها من الإجراءات المطلوبة.


وعرفوا بمعهد (غوته) كمعهد ثقافي لتعليم اللغة الألمانية، وما يقدمه من دورات لتعليم اللغة، ودورات تأهيلية للتحضير للامتحانات، ومستويات اللغة والمدة الزمنية التي يحتاجها الطلبة لتعلم اللغة الألمانية.


وأوضحوا أهمية تأهيل الطلبة للاندماج والعيش في ألمانيا، والتعرف على الثقافة الألمانية وسبل الاندماج، وما قد يواجهم من صعوبات وتحديات، واختلافات في طرق عمل الكوادر الطبية بين الأردن وألمانيا، مستعرضين الفرص المتاحة أمام خريجي كليات الطب الأردنية للعمل في ألمانيا، أو لاستكمال دراستهم العليا.


وفي نهاية الجلسة التي حضرها عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية مدير دائرة العلاقات والمشاريع الدولية الدكتور موفق العتوم، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية الطب، دار حوار موسع أجاب من خلاله أعضاء الوفد على أسئلة واستفسارات الطلبة فيما يتعلق بالإجراءات والمتطلبات لاستكمال الدراسات العليا والعمل في ألمانيا.

 




 

 


 

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