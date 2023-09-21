ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين



الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الخميس، بمدرسة جحفية الثانوية للبنات، ورشة توعوية بعنوان "حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجهُ ".



وقال رئيس قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة اليرموك الدكتور عمر خصاونة خلال الورشة، إن حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجه يتطلب اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامتهم ورفاهيتهم، منها الحوار والتواصل.



مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للحوار بين الأب والطفل عبر إنشاء بيئة تشجعه على التحدث عن أي مشكلة أو إساءة يتعرض لها، وتعليم الأطفال الحدود الشخصية لهم وكيفية وضع حدود لأنفسهم والقول "لا" عندما يشعرون بالتهديد أو الإساءة.

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