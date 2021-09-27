ورشة توعوية لموظفي القطاع العام حول الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع شركة "كوريلاشن ون"، اليوم الاثنين، ورشة عمل لعدد من موظفي القطاع العام من مختلف الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية.



وبحسب بيان صحافي للوزارة، اليوم الاثنين، فإن الورشة تهدف إلى تمكين موظفي القطاع العام ورفع الوعي العام في حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى تطوير وبناء ثقافة مجتمعية رقمية، وذلك تنفيذاً لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020.

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