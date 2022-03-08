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الثلاثاء، 08-03-2022 09:02 م

ورشة حول الأمن السيبراني ببلدية الرصيفة

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الوكيل الاخباري - عقدت اليوم الثلاثاء في بلدية الرصيفة ورشة عمل حول الأمن السيبراني شارك فيها وفد من المركز الوطني للأمن السيبراني وعدد من موظفي البلدية بهدف توعية الموظفين وحماية الانظمة والشبكات الإلكترونية التي يتعاملون معها.

وعرض عدد من المدربين المختصين من المركز للتعريف بهذا العلم وتطوره والتوجه العالمي حديثا للاهتمام به وما تشكله التكنولوجيا الحديثة خاصة عبر الانترنت من تحديات كبيرة لمستخدميها من امكانية الاختراق والاستغلال السيء للمعلومات الخاصة .

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