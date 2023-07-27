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الخميس، 27-07-2023 03:56 م

ورشة حول الخدمات البلدية الإلكترونية في الكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الكرك الكبرى اليوم الخميس، ورشة للتجار وأصحاب المحلات التجارية في قاعة غرفة تجارة الكرك، حول الخدمات البلدية الإلكترونية الشاملة المتمحورة حول المستخدم النهائي، بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية، ووزارتي الاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية.

وأكد مدير قسم الحاسوب في بلدية الكرك المهندس عبد الحميد الفرواتي، أهمية التحول الإلكتروني، لافتا إلى أنه يؤدي إلى يوفر الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية وكسر الحواجز الجغرافية بين المواطنين والحكومة، وتجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي عبر الإنترنت وتشجيع سرعة التنسيق والإنجاز بين كافة الدوائر.

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