طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الجيزة اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء لإنشاء مبنى مركزي للبلدية، يضم جميع مديرياتها بدلاً من المباني المستأجرة.



وقال رئيس البلدية قدر الفايز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبنى الجديد سيجري إنشاؤه وفق تقنيات البناء الذكية الحديثة الموفرة للطاقة، والأقل تكلفة وذات الجودة العالية، المطابقة للكودات الأردنية الصادرة عن مجلس البناء الوطني.



وأوضح أن المبنى الجديد يتكون من أقسام ومديريات البلدية ومحكمة صلح البلدية ومجمع استثماري لعدد من الدوائر الحكومية في اللواء .

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