الأربعاء 31-08-2022
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الثلاثاء، 30-08-2022 05:57 م

ورشة حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاتصال بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية

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الوكيل الاخباري - نظم المجلس الأعلى للسكان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاتصال بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية (شير نت الأردن) لعام 2023.

وقالت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، رانيا العبادي، إن شير نت الأردن هي منصة معرفة حول الصحة الجنسية والإنجابية تركز على إنتاج المعرفة الخاصة بالدراسات والأدلة العلمية المعنية بهذا المجال، للاستناد عليها في اقتراح السياسات الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية.

وأكدت أن نشر هذه المعرفة يتطلب جهودا من المؤسسات المختلفة، سواء المقدِّمة للخدمات أو الإعلامية أو المنتجة للمعارف المتعلقة بالصحة الإنجابية، لرفع الوعي وكسب التأييد في هذه القضايا.

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