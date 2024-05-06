الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ألمانيا: إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل مؤشر سيء لحرية الصحافة

العيسوي يلتقي وفدا من وجهاء عشيرة الكعابنة

لبيد : أليس في اسرائيل شخص مسؤول لوقف هذا الجنون ؟

إصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال في ضاحية ذنابة المتاخمة لمخيم طولكرم

بلجيكا: اجتياح رفح سيؤدي إلى مجزرة

حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع المطلة

رئيس الوزراء البريطاني: المحافظون في طريقهم لخسارة أغلبيتهم بالانتخابات المقبلة

حفل تكريم حفاظ وحافظات القرآن الكريم - فيديو

الأمانة: لا تجمعات لمياه الأمطار بشوارع عمان

أونروا: لن نشارك بالإجلاء القسري لسكان رفح

الإثنين، 06-05-2024 11:52 ص

كيف يمكن للنساء التخلص من ذقن الفراولة

tbl_articles_article_34839_481e9906344-63d0-4de1-b018-fa62ffc05554_921726_original


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن "ذقن الفراولة" تغيرات تطرأ على جلد الذقن، فتنشأ نقاط وأخاديد وتجاعيد على سطح الجلد على غرار ثمرة الفراولة.

وأوضحت الجمعية أن سببها الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ومظهره مع التقدم في العمر، كما تلعب تعابير الوجه دوراً في نشوء هذه التجاعيد.

اضافة اعلان


الحَقن بالبوتوكس
وللتخلص منها أوضحت الجمعية أن الحَقن بالبوتوكس حل أولي مناسب. وإذا كانت التجاعيد أكثر وضوحاً، يمكن حَقن البشرة بالبوتوكس وحمض الهيالورونيك ، لاسترخاء العضلات، وملء التجاعيد حول الفم.

 

وإذا كانت التجاعيد بارزة، يمكن العلاج بالليزر أو  بالوخز بالإبر الدقيقة، بالترددات الراديوية، لتحفيز تكوّن مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.


ولإبطاء ظهور التجاعيد بشكل عام، أوصت الجمعية بالابتعاد عن العوامل، التي تحفز نشوءها، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتغذية غير الصحية بالإكثار من السكر، والملح، والدهون، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة، وقلة النوم، والتوتر النفسي، والتدخين .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-159041389-1

مزايا وطريقة استعمال كريم الوقاية من الشمس الملون

Tanning-of-the-skin-by-exposure-to-sunlight

مستحضر 'التسمير الذاتي'.. عصا سحرية لبشرة برونزية آسرة

2024418115756925GK

الجينز يكتسي بالرمادي الفاتح في الصيف

20244995140774U9

تألقي هذا الصيف بالتنورة الماكسي البيضاء

اغاغاغاغاغاغا

إذا كنت تهتمين ببشرتك.. كريم الوقاية من الشمس للربيع أيضاً

فوائد_زيت_زهرة_الربيع

ابحثي عن زيت زهرة الربيع المسائية .. ينبوع صحة وجمال البشرة