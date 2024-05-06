كيف يمكن للنساء التخلص من ذقن الفراولة

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن "ذقن الفراولة" تغيرات تطرأ على جلد الذقن، فتنشأ نقاط وأخاديد وتجاعيد على سطح الجلد على غرار ثمرة الفراولة.



وأوضحت الجمعية أن سببها الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ومظهره مع التقدم في العمر، كما تلعب تعابير الوجه دوراً في نشوء هذه التجاعيد.

اضافة اعلان



الحَقن بالبوتوكس

وللتخلص منها أوضحت الجمعية أن الحَقن بالبوتوكس حل أولي مناسب. وإذا كانت التجاعيد أكثر وضوحاً، يمكن حَقن البشرة بالبوتوكس وحمض الهيالورونيك ، لاسترخاء العضلات، وملء التجاعيد حول الفم.

وإذا كانت التجاعيد بارزة، يمكن العلاج بالليزر أو بالوخز بالإبر الدقيقة، بالترددات الراديوية، لتحفيز تكوّن مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.



ولإبطاء ظهور التجاعيد بشكل عام، أوصت الجمعية بالابتعاد عن العوامل، التي تحفز نشوءها، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتغذية غير الصحية بالإكثار من السكر، والملح، والدهون، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة، وقلة النوم، والتوتر النفسي، والتدخين .

24